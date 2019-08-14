Задержанные после митинга 10 августа утверждают, что их допросили сотрудники СК под видом адвокатов «Агоры»

Допрос, по словам журналистки канала «360» Екатерины Максимовой и маркетолога Зинаиды Гилязовой, происходил в ОВД Котловка, куда их привезли после задержания в районе Лубянки. Они настаивают на том, что не участвовали в несогласованной акции протеста, как это указано в протоколах, и шли на вечеринку. По словам Максимовой, следователи, представившись сотрудниками международной правозащитной группы «Агора», спрашивали о том, что случилось, записали личные данные и сфотографировали все татуировки журналистки. Она также утверждала, что когда у нее попросили снять отпечатки пальцев, поняла, что с ней общались не правозащитники. При этом проект «ОВД-Инфо» ранее писал, что в ночь после протестов 10 августа в отделе «Котловка» работали сотрудники Следственного комитета.

Глава «Агоры» Павел Чиков, в свою очередь, усомнился, что подобная подмена имела место быть, и выразил мнение, что история «не стоит выеденного яйца».