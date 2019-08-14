Директор ФБК Иван Жданов уехал из России на время административного ареста

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов уехал из России на время административного ареста. Об этом он написал в фейсбуке. 11 августа Жданов вышел на свободу после 15 суток ареста. По решению Мещанского суда он должен был отбыть еще десять суток, однако его не доставили в спецприемник. По словам Жданова, его «юридический случай с арестом запутал юристов»: он не находится под арестом, но срок его продолжает исчисляться. Кодекс об административных правонарушениях не содержит такого основания приостановления ареста, как в его случае: полиция просто не стала его исполнять, пояснил директор ФБК.

Жданов отметил, что сейчас находится в поездке, но «скоро вернется». Он также отметил, что прекратил голодовку, которую объявил 2 августа.

Жданова арестовали сначала за участие в несогласованной акции, а затем за организацию несогласованного мероприятия.