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Эксклюзив Эха 17:00, 14 августа 2019

В Минобрнауки назвали рекомендацией свой приказ о контроле над международными контактами российских ученых

Приказ Минобрнауки о контроле над контактами российских ученых с иностранными коллегами носит исключительно рекомендательный характер. Такие разъяснения дали в министерстве. Там отметили, что документ отражает общемировую практику. Рекомендации
направлены прежде всего на учет показателей роста международных связей. Согласно приказу Минобрнауки, российские ученые должны за пять дней уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это «перебором», оговорившись, что не видел самого приказа.

Инициатива Минобрнауки об ужесточении связей российских и иностранных ученых может негативно отразиться на состоянии отечественной и мировой науки. Такое мнение «Эху» высказал замдиректора НИИ Ядерной физики МГУ Виктор Саврин. Ограничения должны упорядочивать научные связи и обеспечивать их безопасность, но не наносить им ущерба, считает Саврин.



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