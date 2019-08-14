В Смоленской области задержан активист Ильдар Дадин

Об этом он сам написал в Фейсбуке. По его словам, к нему подошел человек в гражданской одежде, предъявил удостоверение сотрудника полиции и похитил с применением физической силы. Дадин уточняет, что сейчас находится в полицейском автомобиле недалеко от исправительной колонии №3. Ранее он сообщил, что находится в городе Сафоново в приемной этой колонии, чтобы встретить освободившегося активиста Дениса Бахолдина. Он также сообщил, что отказался предоставить свои документы человеку «в одежде, похожей на ФСИНовскую», который представился оперативником.

Напомним, Дадин стал первым обвиняемым по статье о неоднократном участии в несанкционированных акциях.