Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. Заявку на проведение мероприятия подала Либертарианская партия. Там планировали сбор участников на Пушкинской площади в 13:00, затем хотели провести шествие по бульварам Москвы до внутренней части проспекта Академика Сахарова. И там устроить митинг. Власти разрешили только митинг.