Приказ Минобрнауки о контроле контактов российских ученых с иностранными коллегами носит рекомендательный характер

Приказ Минобрнауки о контроле над контактами российских ученых с иностранными коллегами носит исключительно рекомендательный характер. Такие разъяснения дали в министерстве. Там отметили, что документ отражает общемировую практику. Рекомендации

направлены прежде всего на учет показателей роста международных связей. Ранее Минобрнауки разослало в подведомственные организации приказ, по которому российские ученые должны за пять дней уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это «перебором», оговорившись, что не видел самого приказа.