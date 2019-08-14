Кремль: Снижение интереса россиян к выборам является частью общеевропейского тренда

Снижение интереса россиян к выборам является частью общеевропейского тренда, — считают в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что делать какие-то обобщающие выводы, тем более с учетом летнего периода, преждевременно.

Согласно данным Левада Центра, число россиян, не желающих участвовать в выборах, достигло максимума с 2016 года. 41% либо не будут голосовать, либо не знают, за кого. Делать заключения по поводу опроса Левада Центра не стоит, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков