Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца представителя партии «Яблока» Константина Котова, которого обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Таким образом судья Елена Абрамова удовлетворила ходатайство следствия.

Более ста человек пришли сегодня в суд, чтобы поддержать активиста. При этом более 50 человек, в том числе, Григорий Явлинский, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, заявили о том, что готовы выступить поручителями Котова и просили не помещать его под стражу.