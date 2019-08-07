Джон Хантсман: Никаких планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе у США нет

Никаких планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе у Соединенных Штатов нет, — об этом в эфире «Эха» заявил посол Джон Хантсман.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие в начале августа по инициативе США. Пентагон заявил, что начинает разработку нового вооружения.

В Москве всегда говорили, что будут отвечать зеркально на действия Соединенных Штатов.