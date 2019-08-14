В Минобрнауки назвали рекомендательным приказ об ограничении контактов ученых с иностранцами
В пресс-службе ведомства отмечают, что это отражает общемировую практику. Рекомендации направлены, прежде всего, для учета показателей роста международных связей.
Согласно приказу, российские ученые за пять дней уведомлять чиновников о встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты.
Рекомендации придумали для давления на неугодных специалистов, — сказал в эфире питерского «Эха» кандидат исторических наук Дмитрий Дубровский. По словам Дубровского, ученые госучреждений уже давно обязаны писать отчеты в так называемый первый отдел, который занимается вопросами безопасности.
Отметим, что в Кремле рекомендации Минобрнауки сегодня назвали излишне жесткими.