В Минобрнауки назвали рекомендательным приказ об ограничении контактов ученых с иностранцами

В пресс-службе ведомства отмечают, что это отражает общемировую практику. Рекомендации направлены, прежде всего, для учета показателей роста международных связей.

Согласно приказу, российские ученые за пять дней уведомлять чиновников о встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты.

Рекомендации придумали для давления на неугодных специалистов, — сказал в эфире питерского «Эха» кандидат исторических наук Дмитрий Дубровский. По словам Дубровского, ученые госучреждений уже давно обязаны писать отчеты в так называемый первый отдел, который занимается вопросами безопасности.

Отметим, что в Кремле рекомендации Минобрнауки сегодня назвали излишне жесткими.