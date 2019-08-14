Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предлагает правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу Аэрофлот. По его мнению, это будет стимулировать внутрироссийские перевозки.

Как напоминает РБК, «Победа» в последнее время активно развивает международные направления, доля которых у компании уже превысила перелеты внутри России. В отдельных случаях «Победа» сокращает или отменяет полеты на внутренних маршрутах.