Михаил Прохоров окончательно продает «Бруклин Нетс»

Уже на этой неделе клуб НБА станет единоличной собственностью китайского бизнесмена Джозефа Цая, сообщает The New York Post.

В настоящее время соучредителю Alibaba Цаю, принадлежат 49% акций, которые он приобрёл в апреле 2018 года. И заплатил за них $1 млрд . Теперь китайский бизнесмен планирует выкупить оставшиеся активы «Нетс».

Отмечу, что, согласно условиям сделки, Цай имел право выкупить оставшуюся долю в клубе перед началом сезона-2021/22 годов..

Но теперь, по всей видимости, решил ускорить процесс. .

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009, когда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». Три года спустя лига выдала согласие на переезд команды на новую арену в Бруклин. Вот только новое название спортивных успехов за эти годы так и не принесло.

По данным источника, общая сумма сделки составит 2, миллиарда 350 миллионов долларов и станет рекордной для спортивных клубов