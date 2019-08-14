Московский концерт певца Пласидо Доминго, обвиненного в сексуальных домогательствах, пока не планируют отменять

Об этом сообщили в Крокус Сити Холле. При этом выступления Доминго в некоторых американских городах уже отменены.

Одним из первых свое приглашение испанскому тенору отозвал Симфонический оркестр Филадельфии – один из пяти ведущих в США. Он пояснил свое решение желанием обеспечить безопасную среды для артистов, персонала и зрителей. В Филадельфии Доминго должен был выступить 18 сентября. А на 6 октября у певца был назначен концерт в оперном театре Сан-Франциско. Но там также приняли решение его отменить. В заявлении отмечается, что Доминго не будет выступать в городской опере даже несмотря на то, что его обвиняют в сексуальных домогательствах, произошедших вне стен заведения. Ряд других театров, в свою очередь, пообещали проверить обвинения в адрес певца. В частности, опера Лос-Анджелеса, где Доминго является генеральным директором. Хотя там и отметили его заслуги на протяжении почти 30 лет, в то же время добавили, что намерены создавать комфортную среду для артистов. А в опере испанской Валенсии решили дождаться результатов расследования и «сохранить таким образом принцип презумпции невиновности».

Ранее агентство Associated Press сообщило о том, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Еще 30 опрошенных артистов утверждают, что певец проявлял настойчивый интерес к женщинам и иногда вел себя непристойно. Сам Доминго обвинения отрицает.