Приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве ученых носит исключительно рекомендательный характер

Такие пояснения дали в пресс-службе ведомства. Там подтвердили, что вводятся требования, согласно которым руководитель за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав всех участников мероприятия. Кроме того, использование телефонов, компьютеров и фотоаппаратов иностранными учеными будет также разрешаться «в случаях, предусмотренных международными договорами.

Приказ об ограничении контактов российских и зарубежных ученых в нынешнем виде выглядит излишне жестким – сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков пообещал уточнить детали приказа в ближайшее время.