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14:32, 14 августа 2019

Футболисты Краснодара обыграли на выезде португальский Порту

И продолжат выступление в Лиге Чемпионов.
На обидное поражение в концовке первого матча соперников в Краснодаре быки отреагировали должным образом. Уже к исходу первого получаса игры на Драгао российский клуб вел со счетом 3-0 отличились де Вильена и дважды Магомед-Шапи Сулейманов.
Обескураженные португальцы смогли прийти в себя только после перерыва. Сократили отставание в счете до минимума. А в концовке устроили настоящую осаду ворот гостей. Но Краснодар выстоял. И не только вышел в раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Но и внес весомый вклад в клубный рейтинг российских клубов. Где главный наш преследователь, напомню, как раз Португалия.
В следующем раунде, последним перед групповым этапом Лиги Чемпионов, Краснодар померится силами с греческим Олимпиакосом.
А вот Киевское Динамо не смогло по сумме двух матчей одолеть Брюгге. Вице Чемпион Украины довольствовался дома ничьей 3-3. Бельгийский клуб идет дальше. Так же, как и голландский Аякс, сломивший сопротивления греческого ПАОКа.

Ну а сегодня пройдут ответные матчи квалификации Лиги Европы. Сартак в Москве сыграет против швейцарского Туна.



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