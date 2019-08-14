Пресненский суд Москвы решает вопрос о заключении под стражу члена партии «Яблоко» Константина Котова, которого обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Свою вину он не признает.

Сегодня в суд поддержать Котова пришли более ста человек. Более 50 человек, в том числе, Григорий Явлинский. Виктор Шендерович, Людмила Улицкая заявили, что готовы поручиться за Котова и просят его не арестовывать.