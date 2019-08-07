Хантсман не подтвердил информацию о том, что его преемником станет спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Бигэн

Посол США в РФ Джон Хантсман, который в ближайшие месяцы покинет свой пост, не подтвердил информацию о том, что его преемником станет спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Стив Бигэн.

«Это слухи, а слухами я не занимаюсь», — заявил он в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Д.Хантсман отметил, что обсуждал свои планы вернуться в США ранее во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом, а тот позднее сообщил о них по телефону российскому президенту Владимиру Путину.

«Я не думаю, что в ходе этой беседы упоминались какие-то имена. Только на прошлой неделе я разговаривал с президентом Трампом по этому поводу: о том, какого именно человека надо найти на эту должность, о трудностях политического характера при утверждении кандидатуры в сенате США, что всегда нелегко, даже в самой благоприятной ситуации», — уточнил Д.Хантсман.

По его словам, работа посла – «совершенно особая». «Я должен сказать, что выполнял ее с неизменным удовольствием. Мне нравилось общаться с русскими людьми. Они верные, у них большое сердце, они очень умны. Нельзя, прогуливаясь по улицам Москвы или любого другого большого города России, не думать об истории, литературе, музыке и многом другом. Поэтому я бы хотел, чтобы на этой должности был человек, который бы ценил историю, географию и, конечно же, американские ценности», — отметил Д.Хантсман.

С его точки зрения, человек на посту посла «должен понимать и уметь доносить до других ценности Соединенных Штатов, а также быть готовым продолжать наводить мосты». «Для Вашингтона это по-прежнему будет очень важно. Открытая, прямая и честная дискуссия по тем вопросам, где у нас есть разногласия. Готовность говорить о вмешательстве в выборы, которое было у нас в 2016 году — для некоторых до сих пор этот вопрос не снят. Желание обмениваться мнениями в тех областях, где у нас есть общие позиции, и где только Соединенные Штаты и Россия могут способствовать урегулированию ситуации», — заключил Д.Хантсман.