В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Соответствующие рекомендации комитет по промышленности направил в Минтранс и Минпромторг. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В тексте упоминаются машины, достигшие «предельного» срока эксплуатации. О каком именно транспорте идёт речь и какие меры будут применяться, не уточняется.

Цель этой идеи – обогатить надзорные структуры, объективных оснований для подобного нововведения нет. Такое мнение высказал автомобильный эксперт «Эха» Сергей Асланян.

Следить за старыми машинами могут поручить многим ведомствам для распределения денежных потоков, считает Сергей Асланян.