СМИ: Вашингтон может отказаться от продления двустороннего договора о стратегических наступательных вооружениях

После недавних испытаний Москвой, как считают в США, ракеты с ядерным энергоблоком, Вашингтон может отказаться от продления двустороннего договора о стратегических наступательных вооружениях, — сообщают зарубежные СМИ.

Наблюдатели в США полагают, что проведенные в конце прошлой недели испытания касались тестирования высокоскоростной ракеты дальнего радиуса действия на ядерном топливе, пишет сайт Си-Би-Эн. Россия остается крупнейшей ядерной угрозой в мире, поскольку это единственная страна, угрожающая самому существованию Соединенных штатов, сказал изданию Эрик Эдельман, бывший помощник министра обороны США. Если Москве удастся осуществить проект, именуемый на Западе как Скайфолл, и она построит сотни подобных ракет, это может начать новую гонку вооружений аналогичную той, что была в годы Холодной войны. Сворачивание возобновляемого каждые 10 лет договора по СНВ, инициированного при администрации Обамы в 2011 году, который ограничивает производство ядерного оружия и средств их доставки, добавит к тратам Пентагона миллиарды, которые он не может себе позволить, пишет сайт Эн-би-си Ньюз. Противники договора утверждают, что он бесполезен, поскольку не учитывает растущую ракетную ядерную мощь Китая, однако, отмечает обозреватель издания, его несомненным преимуществом является хотя бы возможность инспектирования Москвой и Вашингтоном размеров своих стратегических ядерных арсеналов.

Действие Договора истекает в феврале 2021 года.