Протесты по поводу строительства храма в Екатеринбурге давно утихли, но защитников сквера по-прежнему преследуют

Так, активистку Анну Балтину признали виновной в организации протестов и оштрафовали. Другой участник был арестован и теперь просит политического убежища в Израиле.

18-летний Никита Яблонский был арестован за участие в акции против строительства храма у театра Драмы, Он рассказал, что по решению суда он провел двое суток в спецприемнике. После освобождения ему начали поступать анонимные угрозы о возбуждении уголовного дела, а также угрожали физической расправой. Никита был вынужден попросить политического убежища в Израиле — пишет «Урал.МБХ медиа».

Сам Никита считает, что угрожают ему силовики, поскольку телефон он оставлял в полиции, когда его задерживали -По его словам, неизвестные писали с трех аккаунтов. В одном из сообщений говорилось: «Если ты не сядешь, то найдут тебя в неопознанной могиле». Ранее в интервью «Типичному Екатеринбургу Никита рассказывал, что его не кормили в полицейском отделе. Кроме того, вы сквере во время протестов Никита вступал в диалог с членом организации «Екатеринбург консервативный», которая защищала идею строительства храма. Ее активисты связаны с казаками и Росгвардией, кто-то из этих людей и сделал на него донос – предполагает Яблонский.





После протестов в Екатеринбурге многие активисты жаловались, что их аккаунты в соцсетях пытались взломать.