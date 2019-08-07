Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными

Теперь о подобных встречах надо будет заранее уведомлять министерство, а по итогам – писать отчеты. Приказ за подписью министра высшего образования и науки Михаила Котюкова был разослан в подведомственные организации в июле. В нем приводится перечень рекомендаций, которые необходимо соблюдать при контактах с иностранными учеными. Сам документ, который опубликовала научно-популярная газета «Троицкий вариант», датирован 11 февраля. Среди прочего, российские научные организации должны будут за пять дней уведомлять Минобрнауки о грядущей встрече с зарубежными коллегами, приложив список участников. На самой встрече должны присутствовать как минимум двое российских ученых – контакты с иностранцами один на один не разрешаются. В нерабочее время с зарубежными коллегами можно видеться лишь с разрешения руководства. Наконец, после встречи следует составить отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников. Те же правила действуют и для встреч с российскими учеными, работающими в иностранных организациях. Это еще не все – в приказе ужесточается использование зарубежными учеными устройств, записывающих и копирующих информацию. Они разрешены лишь в случаях, предусмотренных международными договорами России. Рекомендация распространяется на диктофоны, мобильные телефоны, фото— и видеокамеры и даже на часы.

Представители научного сообщества резко осудили новые рекомендации Минобрнауки.

Это противоречит объявленной ранее цели на улучшение научных связей России и мира. Такое мнение «Эху» высказал научный сотрудник Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков, который уже написал открытое письмо на имя министра.

Приказ, в частности, предусматривает, что российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников.

Документ Минобрнауки демонстрирует возвращение к советской модели коммуникаций, — такое мнение в интервью Эху высказал политолог Кирилл Рогов.

Инициатива может быть связана с тем, что президент вырос в подобной реальности и хочет ее продолжения, — добавил Рогов. Приказ об ограничении контактов российских ученых с зарубежными коллегами в нынешнем виде выглядит излишне жестким. Об этом сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что в Кремле ознакомятся с деталями приказа в ближайшее время.