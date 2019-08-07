Хантсмана удивило обвинение в том, что США применили против РФ климатическое оружие и спровоцировали пожары в Сибири

Посол США в РФ Джон Хантсман был изумлен заявлением депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что США применили против РФ климатическое оружие и спровоцировали пожары в Сибири.

«Я едва не упал со стула, когда это прочел», — сказал дипломат в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Как отметил Д.Хантсман, если бы американское научное сообщество было так сильно продвинуто в этой области, тогда бы США «смогли решить проблему изменения климата и все сопутствующие проблемы в придачу». «К сожалению, этого нет, очень жаль», — заключил он.

О том, что США применили против России климатическое оружие, чтобы спровоцировать пожары в Сибири, заявил депутат Государственной Думы от Воронежской области Алексей Журавлев. По его словам, именно этим можно объяснить и аномальную летнюю погоду в России. «Я думаю, они испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — сказал Журавлев.