Посольство США в РФ разместило информацию о протестах в Москве в целях обеспечения безопасности американских граждан

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол США в РФ Джон Хантсман.

Таким образом он ответил на обвинения МИД во вмешательстве во внутреннюю политику России через поддержку протестующих.

«Не было никакого вмешательства во внутренние дела России. Мы опубликовали оповещение об угрозе безопасности, что мы иногда делаем, когда знаем, что будут проходить протесты или что на улицу выйдет большая группа людей и есть вероятность беспорядков. Это называется консульское оповещение, так как самая важная часть работы посла США в России – это обеспечение охраны жизни американских граждан», — подчеркнул Д.Хантсман.

Как уточнил посол, если бы он открыто не оповестил американских граждан о запланированных протестах, то «недопустимым образом нарушил бы свой долг». «Поэтому мы взяли карту, которая находилась в открытом доступе, обозначили протестные площадки, также находящиеся в открытом доступе, и разместили их в своей системе. Как можно сделать вывод о том, что это является вмешательством в дела России, мне неясно. Это стандартная практика для любого посольства», — отметил Д.Хантсман.