Число россиян, не желающих участвовать в выборах, достигло максимума с 2016 года. Как пишут «Ведомости», это показал опрос «Левада Центра». 41% россиян либо не намерены участвовать в выборах, либо не знают, за кого голосовать. Среди тех, кто готов голосовать, Единая Россия получает 44% голосов. КПРФ — 17, ЛДПР — 16%.

Популярность двух последних партий приблизительно остается стабильной. В целом рейтинг «Единой России» с 2017 года упал с 39 до 28%.