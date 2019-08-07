Хантсман не исключил, что в ближайшие недели будет организована встреча Волкера и Суркова по Донбассу

Посол США в РФ Джон Хантсман не исключил, что в ближайшие недели будет организована встреча спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Об этом дипломат сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Волкер — выдающийся дипломат. Сурков – выдающийся дипломат. Я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели», — сказал Д.Хантсман.

При этом он отметил, что «никаких гарантий тут быть не может, потому что все это сложные вопросы, но, может быть, чего-нибудь добиться удастся».

Д.Хантсман также сообщил, что говорил с Куртом Волкером, «уговаривал его приехать в Москву и провести переговоры с Сурковым и рядом других лиц».

Как сообщил ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер. Обсуждение вопросов урегулирования в Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.