Размещение РСМД в Европе не входит в планы США – посол Хантсман

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол США в РФ Джон Ханстман.

«На эту тему было много досужих домыслов, но я ничего определенного не слышал. На встречах с руководством России эта тема не обсуждалась. Но ответ нашего нового министра обороны, данный не далее, чем на этой неделе, состоял в том, что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе, а не в Европе», — сказал посол.