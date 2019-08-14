Силовики пришли в офис правозащитного проекта «Правовая инициатива»

Прибывшие в офис «Правовой инициативы» сотрудники ФСБ в сопровождении бойцов СОБРа отобрали у сотрудников организации телефоны и сфотографировали их паспорта. По крайней мере, об этом сообщает интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря Ксению Бабич. По ее словам, сотрудники ФСБ показали свои удостоверения и сказали, что у них есть постановление на обыск всего здания. Кроме того, отметила Бабич, силовики пытаются открыть кабинет директора «Правовой инициативы». В свою очередь, собственник здания уверяет, что речь идет об обысках в соседнем офисе, и к организации они не имеют отношения. Официально же в ФСБ и Следственном комитете происходящее никак не комментируют.

Проект «Правовая инициатива» действует с 2000 года и занимаются делами на Северном Кавказе и связанными с преследованием крымско-татарских активистов.