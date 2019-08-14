Z Архив новостей новости
5 3 6 253
13:02, 14 августа 2019

Силовики пришли в офис правозащитного проекта «Правовая инициатива»

Прибывшие в офис «Правовой инициативы» сотрудники ФСБ в сопровождении бойцов СОБРа отобрали у сотрудников организации телефоны и сфотографировали их паспорта. По крайней мере, об этом сообщает интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря Ксению Бабич. По ее словам, сотрудники ФСБ показали свои удостоверения и сказали, что у них есть постановление на обыск всего здания. Кроме того, отметила Бабич, силовики пытаются открыть кабинет директора «Правовой инициативы». В свою очередь, собственник здания уверяет, что речь идет об обысках в соседнем офисе, и к организации они не имеют отношения. Официально же в ФСБ и Следственном комитете происходящее никак не комментируют.

Проект «Правовая инициатива» действует с 2000 года и занимаются делами на Северном Кавказе и связанными с преследованием крымско-татарских активистов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 259 6 20484 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 246 6 24226 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Новости

Дарью Сосновскую, которую ударил при задержании полицейский, вновь доставили в больницу Медики говорят, что ухудшение состояния связано с сотрясением головного мозга…

5 54 6 6383
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 166 6 21584 09.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 106 6 14029 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 96 6 12950 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 92 6 14371 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 50 6 7905 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 142 6 24892 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22338 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.

5 34 6 6791 11.08
Kкультура, творчество, политика, президент, события
Блоги

+ На телеведущую Ольгу Бузову обрушились с критикой за пост Инстаграме На телеведущую Ольгу Бузову обрушились с критикой за пост Инстаграме Поводом для скандала стало видео, на котором популярная певица в купальнике облизывает тарелку, а затем говорит, что она блокадница…

5 78 6 15998 08:19
8читать ;смотреть
Kшоубизнес, скандалы, события
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Рассуждения о свободе Значит, предстоит снова всё сначала. Новые потрясения. Новая прочистка голов от шелухи в виде воображаемого величия, духовности и особости. Новая оппозиция. Новая власть. Новый заход на то, чтобы стать частью цивилизованного мира, а не его головной болью…

5 83 6 16992 09.08
Kполитика, власть, общество, протесты, мнения
Блоги

Андрей Бабушкин Правозащитник, писатель

Следствие ведут правонарушители Адвокат, прибыв на место задержания, предупредила сотрудников полиции о том, что у Васильева уровень сахара составляет 15 единиц, и в таком состоянии принимать участие в следственных действиях он не сможет, однако…

5 60 6 12803 12.08
Kполитика, полиция, протесты, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Как можно отрицать, если на сайте русскоязычной службы Deutsche Welle появляются такие сообщения: «Москва, выходи!» Это вот куда Москва должна выходить?..

5 41 6 9109 08.08
#слушать 24:32 8читать ;смотреть $скачать 5.6 МБ
Блоги

Раджаб Сафаров генеральный директор Центра изучения современного Ирана

Россия положит конец господству США в Персидском заливе Арабские страны Персидского залива понимают, что из них хотят сделать пушечное мясо и, по большому счету, не заинтересованы в дальнейшей эскалации напряженности в этой зоне…

5 108 6 24844 09.08
Kиран, вооружение, рф, сша, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Петербурге сотрудники ОМОНа, в том числе разгоняющие оппозиционные митинги, решили обратиться в КС Они считают, что власти выделяют недостаточно средств на выплату жилищных субсидий…

5 16 6 39345
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
ОМОН и Росгвардия начали испытывать явное удовольствие от избиений, настоящее блаженство. И какой детский восторг на этих лицах! Ребята наконец научились наслаждаться избиениями беззащитных…

5 82 6 131301 07.08
#слушать 51:46 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 166 6 21566 09.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 255 6 221241 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 201 6 129601 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8010729
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4157417

Сегодня в эфире