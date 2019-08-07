США и Россия не должны прекращать диалог по контролю над вооружениями – посол Хантсман

США и Россия не должны прекращать диалог по контролю над вооружениями. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол США В России Джон Хантсман.

«Не думаю, что такие страны, как США и Россия — а это крупнейшие мировые ядерные державы — должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог. Мы обязаны продолжать обсуждать контроль над вооружениями, обязаны ради безопасности и процветания в мире», — заявил он.

Как напомнил Д.Хантсман, «есть новый договор по СНВ, ситуация с которым гораздо лучше, чем ситуация с ДРСМД». «По состоянию на февраль 2018 года обе стороны успешно уложились в основные лимиты по стратегическому наступательному вооружению и пусковым установкам. Сейчас мы должны решить, продлевать этот договор или нет. Принято это решение должно быть в феврале 2021 года, то есть у нас есть еще пять лет», — уточнил посол.

С его точки зрения, «все очень заинтересованы в этом соглашении», однако «остается множество нерешенных вопросов в плане направления дальнейших переговоров». «Обе стороны понимают, что тут необходима доработка. Будут еще обсуждения, будет консенсус и разногласия по поводу того, какой именно инструмент выбрать: продлевать ли новый договор об СНВ или принимать что-то принципиально новое. Сейчас мы расширяем наш стратегический диалог, так что я думаю, эта тема станет центральным компонентом наших переговоров в будущем», — заключил Д.Хантсман.