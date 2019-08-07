В российско-американских отношениях «появилось слишком много закрытых дверей» – посол Хантсман

Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол США в России Джон Хантсман.

«Всегда лучше разговаривать и пытаться понять друг друга, невзирая на разногласия, невзирая на историю отношений, недавнюю в том числе. В наших же отношениях появилось слишком много закрытых дверей. Слишком много полуоткрытых дверей. И это привело к уменьшению доверия», — заявил он.

С точки зрения Д.Хантсмана, в настоящее время Россия и США «испытывают дефицит доверия, но ситуация улучшается». «Некоторые наши консультации становятся более регулярными. Мы больше общаемся по тем вопросам, где у нас есть общие интересы. Мы больше взаимодействуем в таких областях, как контроль над вооружениями и стратегическая стабильность. Все это хорошо, но это происходит в обстановке — я сейчас говорю о последних событиях — очевидного спада в американо-российских отношениях», — отметил посол.

Д.Хантсман добавил, что ему «пришлось начать строить доверительные отношения», однако «даже с самой большой натяжкой нельзя сказать, что он добился желаемого». «Наши отношения и близко не соответствуют ожиданиям американского или российского народа. Но мы прокладываем новые пути. Строим новые мосты. И сейчас нам нужны силы, чтобы пройти по этим мостам», — заключил он.