Житель Екатеринбурга, который был арестован за участие в акции в защиту сквера, попросил убежища в Израиле

Он утверждает, что столкнулся с угрозами, — сообщает сайт МБХ-медиа.

18-летний Никита Яблонский рассказал, что анонимные угрозы начал получать еще в мае, после выхода из спецприемника, где по решению суда провел двое суток.

Яблонский уточнил, что ему пригрозили возбуждением уголовного дела и физической расправой. Молодой человек предполагает, что к этому имеют отношение сотрудники силовых ведомств или активисты , выступавшие за строительство храма на месте сквера.