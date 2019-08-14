Организаторы отменили музыкальный фестиваль «НаШИЕСтвие» после угроз прокуратуры. Об этом сообщает издание «7х7». Вместо фестиваля организаторы решили провести «Музыкальные посиделки в лесу» в формате встречи друзей.

О намерении провести музыкальный фестиваль «НаШИЕСтвие» в Архангельской области ранее заявили противники строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Мероприятие должно было начаться завтра. Фестиваль должен был продолжаться четыре дня. Прокуратура Архангельской области объявила его незаконным. В ведомстве подчеркнули, что организаторы не согласовали мероприятие с властями.