Между терминалами «Шереметьево» пустят поезда в 2022 году
Это сообщил журналистам замгендиректора РЖД Андрей Макаров.
Железнодорожная ветка пройдет от южного (терминалы D, E) в северный терминальный комплекс (терминалы А, В, С) аэропорта Шереметьево.
Развитие железнодорожной инфраструктуры позволит повысить транспортную доступность аэропорта — добавил Макаров.
На данный момент «Аэроэкспресс» ходит только в южные терминалы аэропорта, в терминал В же приходится добираться по подземному тоннелю. При этом из него выполняются все внутренние рейсы «Аэрофлота», мощность терминала составляет 20 млн пассажиров в год.
Проект железнодорожной ветки еще уточняется, но строительство уже развернуто в этом году, сообщил замгендиректора РЖД.
Также сообщается, что между Белорусским вокзалом и терминалами A, B, C аэропорта Шереметьево планируют запустить аэроэкспрессы. Южный терминальный комплекс станет промежуточной остановкой, таким образом, пассажиры смогут доехать в северный терминал напрямую из города с остановкой в южном терминальном комплексе.