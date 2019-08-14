Между терминалами «Шереметьево» пустят поезда в 2022 году

Это сообщил журналистам замгендиректора РЖД Андрей Макаров.

Железнодорожная ветка пройдет от южного (терминалы D, E) в северный терминальный комплекс (терминалы А, В, С) аэропорта Шереметьево.



Развитие железнодорожной инфраструктуры позволит повысить транспортную доступность аэропорта — добавил Макаров.

На данный момент «Аэроэкспресс» ходит только в южные терминалы аэропорта, в терминал В же приходится добираться по подземному тоннелю. При этом из него выполняются все внутренние рейсы «Аэрофлота», мощность терминала составляет 20 млн пассажиров в год.

Проект железнодорожной ветки еще уточняется, но строительство уже развернуто в этом году, сообщил замгендиректора РЖД.

Также сообщается, что между Белорусским вокзалом и терминалами A, B, C аэропорта Шереметьево планируют запустить аэроэкспрессы. Южный терминальный комплекс станет промежуточной остановкой, таким образом, пассажиры смогут доехать в северный терминал напрямую из города с остановкой в южном терминальном комплексе.