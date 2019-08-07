Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол США в России Джон Хантсман.

«В последнее время мы переживаем, пожалуй, самый беспокойный период за всю историю наших дипломатических отношений: мы прошли через масштабные сокращения персонала, увольнения, высылку дипломатов и объявление их персонами нон-грата. Мы лишились 70% персонала», — сказал он.

По словам Д.Хантсмана, посольству «пришлось полностью перестроить и реорганизовать свою работу, чтобы справиться со стоящими перед ними задачами, а также теми задачами, которые ставит перед ними Вашингтон и американский народ». «И мы сумели выстоять, продолжить выполнять все свои обязанности и делать то, что важно для Соединенных Шатов, сохраняя при этом более стабильные двусторонние отношения гораздо меньшими силами и с потерей одного консульства — в Санкт-Петербурге», — отметил посол.

Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство «оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства» в рамках двусторонних отношений, «входящих в число наиболее важных» для них.