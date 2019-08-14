На Теннисном турнире в Цинцинатти завершился первый круг, который сумели преодолеть все российские участники соревнований.

Удивительно, но на старте последнего перед ЮС Опен турнира, одержали победы все наши спортсмены как в мужском, так и в женском одиночном разряде. У женщин последней пробилась во второй круг Дарья Касаткина. Одолевшая в двух сетах Барбару Стрыцову. Напомню, что чешская теннисистка не так давно дошла до полуфинала Уимблдона. Касаткина же стала пятой россиянкой, преодолевший в Цинцинатти барьер первого круга.

У мужчин накануне свои матчи выиграли Андрей Рублев и Даниил Медведев. Причем, Рублев, пробившийся в основную сетку через квалификацию, сумел переиграть 15 ракетку турнира Николаса Басилавшвили из Грузии.

Тем временем главные фавориты турнира – Новак Джокович и Роджер Федерер – вышли уже в третий круг соревнований.