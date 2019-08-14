Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями: Вашингтон обсуждает планы по размещению ракет в Азии

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Любое решение по региону будет приниматься при согласовании с нашими союзниками — это не одностороннее решение США», — так Associated Press цитирует Томпсон — «Это суверенное право лидеров данных государств».

Вашингтон, по словам Томпсон, надеется, что Китай вместе с США и Россией примет участие в консультациях по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями.

Ранее глава Минобороны США Марк Эспер заявлял, что хотел бы в ближайшее время разместить Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты наземного базирования средней дальности.