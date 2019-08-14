В Следственный комитет подали заявление из-за публикации личных данных в одном из анонимных телеграм-каналов

Там были данные нескольких тысяч участников протестных акций в Москве и ряда журналистов.

Заявление подал муниципальный депутат района Преображенское Юрий Волнов: по его словам, его персональные данные также оказались в выложенной неизвестными базе. Он отметил, что для него ситуация не стала неожиданностью, и подчеркнул, что составил документ с помощью адвоката правозащитной группы «Агора». Волнов добавил, что если ему откажут в СК, то он намерен дойти до Европейского суда по правам человека. Данные более трех тысяч человек, в том числе тех, кто участвовал в оппозиционных митингах в Москве, были выложены в анонимном телеграм-канале прошлую пятницу. Там утверждалось, что базу в одном из своих чатов выложили сотрудники столичного штаба Навального, однако те подчеркнули, что это могла быть провокация. Кроме того, в свойствах файла упоминался столичный главк МВД. Интернет-издание «Медуза», в свою очередь, сообщила, что к созданию канала может быть причастен Виталий Тайсаев. Он, впрочем, отрицает публикацию базы данных и допускает, что канал создали люди, связанные с Кремлем и ФСБ.

В СК на заявление о публикации личных данных участников протестных акций пока никак не отреагировали.