Россия объявила о высылке сотрудника генконсульства Украины в Петербурге

Это стало ответом на выдворение российского дипломата украинскими властями.

Сотрудник российского консульства во Львове собирал разведывательные данные. Об этом сообщила Служба Безопасности Украины. Внешнеполитическое ведомство страны объявило его персоной «нон грата». Дипломату, имя которого не называется, пришлось покинуть Украину. Российский МИД в ответ на это объявил персоной нон-грата сотрудника генерального консульства Украины в Петербурге. Это сделано на основе взаимности, пояснили в министерстве, то есть конкретных претензий к украинскому дипломату нет. Напомню, по версии СБУ, сотрудник российского консульства получал разведданные от местного военного пенсионера. Эти сведения касались работы иностранных военных инструкторов в украинской армии. Украинца уже обвинили в госизмене. В России инцидент назвали провокацией.

Всего известно лишь о четырех случаях высылки российских дипломатов из Украины, причем три из них произошли за последние несколько лет.