Министерство высшего образования и науки ужесточило правила контактов российских учёных с иностранными

В частности, их заставят получать разрешение на встречи и писать отчёты. О соответствующем приказе сообщили газеты «МК» и «Троицкий вариант». Некоторые требования вызывают особое недоумение, сказал в интервью «Эху Москвы» заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков, которые обратился с открытым письмом к главе Министерства.

Из приказа Министерства также следует, что контакты зарубежными коллегами вне рабочее время возможны только с разрешения руководства.