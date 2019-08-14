Более 18 тысяч человек могут пострадать от наводнения в Хабаровском крае

Это произойдёт в случае реализации худшего сценария, сказал губернатор Сергей Фургал. Накануне мэрия Хабаровска сообщила, что для защиты города от наводнения строят вторую дамбу. Главная задача экстренных служб – не допустить гибели людей, сказал глава МЧС Евгений Зиничев.

После предыдущей волны наводнения по-прежнему остаётся затопленным целый ряд населённых пунктов в Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Еврейской Автономной области.