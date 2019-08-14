МИД России предложил выдавать иностранным туристам визы в нашу страну без подтверждения от туроператора. Об этом пишет агентство «Интерфакс». В Министерстве говорят, что нынешние требования являются препятствием для иностранных туристов, которые хотят посетить Россию самостоятельно, не пользуясь услугами турфирм. МИД также предлагает увеличить срок действия туристической визы с одного месяца до полугода.