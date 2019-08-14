Минпромторг не поддерживает предложение запретить старые автомобили для решения экологических проблем. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Министерстве считают, что вместо этого необходимо стимулировать владельцев покупать новые экологически чистые машины. О том, что зам.пред комитета Госдумы по промышленности Альфия Когогина направила в Минпромторг и Минтранс письмо с рекомендаций запретить автомобили, достигшие предельных" сроков эксплуатации, сегодня сообщила газета «Коммерсантъ».