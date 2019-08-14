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11:32, 14 августа 2019

Минпромторг не поддерживает предложение запретить старые автомобили для решения экологических проблем

Минпромторг не поддерживает предложение запретить старые автомобили для решения экологических проблем. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Министерстве считают, что вместо этого необходимо стимулировать владельцев покупать новые экологически чистые машины. О том, что зам.пред комитета Госдумы по промышленности Альфия Когогина направила в Минпромторг и Минтранс письмо с рекомендаций запретить автомобили, достигшие предельных" сроков эксплуатации, сегодня сообщила газета «Коммерсантъ».



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