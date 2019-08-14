Министерство науки и высшего образования ужесточило правила контактов российских учёных с иностранными

О соответствующем приказе сообщают издания «Московский комсомолец» и «Троицкий вариант». Из приказа следует, что российские научные организации должны за 5 дней уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами и предоставлять список участников. На встрече с иностранцем должны присутствовать минимум двое российских учёных. Контакты с зарубежными коллегами вне рабочее время возможны только с разрешения руководства. После встречи от учёных потребуют составить отчёт и приложить к нему сканы паспортов участников.

Новые требования раскритиковал заведующий лаборатории Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков. В открытом письме на имя главы Минобрнауки он отметил, что некоторые пункты вызывают особое недоумение. В частности, это касается ограничений на использование устройств для записывания и копирования информации.