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11:30, 14 августа 2019

Министерство науки и высшего образования ужесточило правила контактов российских учёных с иностранными

О соответствующем приказе сообщают издания «Московский комсомолец» и «Троицкий вариант». Из приказа следует, что российские научные организации должны за 5 дней уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами и предоставлять список участников. На встрече с иностранцем должны присутствовать минимум двое российских учёных. Контакты с зарубежными коллегами вне рабочее время возможны только с разрешения руководства. После встречи от учёных потребуют составить отчёт и приложить к нему сканы паспортов участников.
Новые требования раскритиковал заведующий лаборатории Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков. В открытом письме на имя главы Минобрнауки он отметил, что некоторые пункты вызывают особое недоумение. В частности, это касается ограничений на использование устройств для записывания и копирования информации.



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