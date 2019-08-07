Расследованием дела о якобы массовых беспорядках в Москве займётся старший следователь Рустам Габдулин.

Расследованием дела о якобы массовых беспорядках в Москве займётся старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор Рустам Габдулин. Он вёл «Болотное дело», отметил в эфире «Эха Москвы» адвокат Максим Пашков.

Круг обвиняемых окончательно ещё не определён. По всей вероятности, расследование затянется надолго, добавил Пашков. Напомню, фигурантами дела уже стали 14 человек.