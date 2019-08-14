Сегодня в Москве пройдет заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза

Среди прочих вопросов, КДК рассмотрит инцидент с оскорблением судьи по громкой связи во время матча в Грозном.

Встреча Чемпионата страны между Ахматом и Спартаком в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. Во втором тайме арбитр Алексей Сухой удалил с поля игрока «Ахмата» Аблае Мбенга, показав, тому две желтые карточки в течение двух минут. Вскоре в микрофон на весь стадион прозвучало оскорбление в адрес арбитра. Виновным оказался работник пресс-службы Ахмата. В понедельник в дирекции «Ахмат-Арены» сообщили, что сотрудник принес арбитру извинения, однако в результате инцидента был уволен со своей должности.

Другой скандальный эпизод, который будет рассмотрен, случился на последних минутах матча между ЦСКА и Сочи. Форварду армейцев Федору Чалову сломали нос в штрафной соперника. Однако арбитр не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил.

Заседание КДК РФС начнется сегодня в 12 часов.