Пресненский суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения Константину Котову, задержанному на акции протеста
Пресненский суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения Константину Котову, задержанному на акции протеста 10 августа. Он стал фигурантом дела о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Как сообщает наш корреспондент, поддержать Котова в суд приехали правозащитник Лев Пономарёв, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и председатель федерального политкомитета партии Яблоко Григорий Явлинский.