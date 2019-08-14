Пресненский суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения Константину Котову, задержанному на акции протеста 10 августа. Он стал фигурантом дела о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Как сообщает наш корреспондент, поддержать Котова в суд приехали правозащитник Лев Пономарёв, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и председатель федерального политкомитета партии Яблоко Григорий Явлинский.