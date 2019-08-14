Число россиян, равнодушных к выборам, достигло максимума с 2016 года

Значительная часть людей либо не хочет участвовать в голосовании, либо не знает, какую из политических сил поддержать.

Принимать участие в выборах сегодня не готов 41 процент населения – об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», которые опубликовала газета «Ведомости». Глава социологической организации Лев Гудков связал такой высокий показатель с давлением на демократическую оппозицию. Ее сторонники понимают, что все равно не смогут проголосовать за своих кандидатов, потому что их не регистрируют. Из-за этого люди вовсе не собираются идти на выборы, считает Гудков.

Согласно результатам исследования, за парламентские партии готовы отдать свой голос лишь около половины населения. Среди них по-прежнему лидирует «Единая Россия», но ее рейтинг пережил драматическое падение с 39 до 28 процентов. Вместе с тем уровень поддержки КПРФ и ЛДПР почти не вырос и остается на том же уровне: каждую из партий готов поддержать примерно каждый десятый россиянин. По словам Гудкова, это означает, что вчерашние сторонники единороссов «ушли в пассивную массу».

Единый день голосования пройдет в России 8 сентября. В Москве продолжаются масштабные акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму.