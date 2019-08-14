Соединённые Штаты рассчитывают на улучшение торговых отношений с Россией после смены посла

Такой позиции придерживается президент США Дональд Трамп, передаёт CNN. По словам источника телекомпании, именно по этой причине в качестве нового американского посла рассматривается кандидатура спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана. Действующий посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке. По некоторым данным, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.