Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников жив

Он находится в убежище, где скрывается от боевиков, сказал РБК помощник Мельникова Олег Ваганов. По его словам, о судьбе Мельникова ему сообщили источники. Также Ваганов добавил, что на лидера движения против рабства устроили своего рода охоту. Есть информация, что за данные о его местонахождении готовы заплатить.

Мельников перестал выходить на связь 8 августа после того, как вместе с проводниками направился в сирийскую провинцию Большой Идлиб. Лидер «Альтернативы» должен был эвакуировать двоих детей гражданки Казахстана. По словам Ваганова, эту задачу он выполнил.

В Сирии движение занимается, в частности, освобождением выходцев из России и других стран СНГ из семейного рабства.