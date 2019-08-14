В Кемеровской области задержали местного жителя, который при попытке самосожжения поджёг полицейского. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Сайт «Тайга-инфо» пишет, что полицейские приехали в посёлок Елань по вызову о семейно-бытовом конфликте. Они попытались задержать мужчину, но тот облил бензином себя и часть попала на участкового. Сотрудника полиции госпитализировали с сильными ожогами, а подозреваемый скрылся. Впрочем, его уже нашли. У него также серьёзные ожоги.