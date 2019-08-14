Дарью Сосновскую, которую ударил при задержании полицейский, вновь доставили в больницу. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова. По её словам, ночью Сосновскую увезла «скорая». Медики говорят, что ухудшение состояния связано с сотрясением головного мозга.

На акции протес а 10 августа в Москве полицейский ударил Сосновскую в живот, затем у автозака её ударили по голове, после чего на девушку составили протокол об административном нарушении. Её грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы за нарушение правил проведения митинга.